Les Norvégiens sont trop grassement payés

À l'issue d'une visite en Norvège, les économistes du Fonds monétaire international décernent un satisfecit à l'économie de ce royaume scandinave, plus gros producteur de brut d'Europe de l'Ouest, qui "s'est montrée résiliente et bien équipée pour faire face au ralentissement économique ayant suivi la baisse du prix du pétrole".

Pour l'année en cours, l'institution dit s'attendre à une croissance (hors production d'hydrocarbures et transport maritime) du PIB de 1,75%, puis de 2,25% en 2018. "Mais il y a des risques à la baisse et la croissance à moyen terme dépend d'une transition réussie d'une croissance axée sur le pétrole et le gaz naturel vers une autre plus équilibrée", précise-t-elle.

C'est là que le bât blesse : malgré l'affaiblissement de la couronne, la monnaie norvégienne, et une modération salariale ces dernières années, la compétitivité de la Norvège reste plombée par des coûts du travail trop élevés par rapport aux pays concurrents, juge le FMI.

Le boom pétrolier observé jusqu'à l'été 2014 a provoqué une envolée des salaires dans l'industrie pétrolière, obligeant les autres secteurs à s'aligner pour attirer les travailleurs. "La poursuite de la modération salariale et des réformes pour soutenir la hausse de la productivité au travail sont essentielles pour améliorer la compétitivité des secteurs non pétroliers et faciliter la transition économique", souligne l'organisation. Une enquête rendue publique le même jour par la banque centrale norvégienne montre que les partenaires sociaux, syndicats et patronat, tablent sur une augmentation moyenne des salaires de 2,5% cette année.