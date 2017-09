Les jeunes générations vont-elles 'tuer' la science économique ?

Cependant, les mécanismes qui relient les concepts économiques et qui en déterminent l'évolution sont beaucoup plus complexes et souvent contre-intuitifs. Leur compréhension repose sur les travaux tant fondamentaux (la modélisation) qu'empiriques. Ces travaux ont au fil du temps construit la science économique et la font toujours évoluer. Face à de nouveaux problèmes, de nouvelles solutions sont proposées. Certains résultats passés sont confirmés, d'autres sont remis en cause.

...