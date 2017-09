Le plus grand Salon de l'auto du monde, le Frankfurt Motor Show, touche à sa fin. La décision finale unanime est : l'avenir de la voiture est électrique. Mais les batteries et l'électricité sont-elles vraiment tellement mieux que les moteurs à combustion et le carburant ? En tous les cas, pas dans la facilité d'utilisation. L'autonomie des voitures électriques ne vaut pas celle des voitures conventionnelles, et le chargement des batteries dure plus longtemps que faire le plein d'une voiture à la pompe.

