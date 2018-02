Le vieillissement de la population se stabilisera en 2040

Cette intensification puis stabilisation s'explique par la disparition d'ici là de la génération des papy-boomers, nés après la Seconde Guerre mondiale.

Si les hypothèses du Bureau du Plan se confirment - soit une migration internationale des étrangers qui tend vers 120.000 immigrations pour 100.000 émigrations par an, une espérance de vie qui atteindra en 2070 90 ans pour les femmes et 88 ans pour les hommes et une moyenne de 1,9 enfant par femme - la Belgique comptera dans un peu plus de 50 ans 13,4 millions d'habitants.

La croissance démographique en Région de Bruxelles-Capitale (+22%) sera plus forte qu'en Wallonie (+16,6%) et en Flandre (+19,6%). "Bruxelles attire une proportion importante d'immigrants étrangers et cette population compte de nombreuses personnes en âge d'avoir des enfants", indique le Bureau du Plan. "La structure d'âge de la population bruxelloise est et reste en projection nettement plus jeune que celle des deux autres régions."

Les migrations interrégionales profiteront toujours plus à la Flandre qu'aux deux autres Régions du pays.