Le Texas panse ses plaies et se demande si le pire n'est pas à venir

Le Texas, déjà meurtri par la découverte des corps de six membres d'une même famille, craint désormais que la décrue après le passage de Harvey ne révèle plus de morts et des dégâts d'une ampleur gigantesque, qui prendront des années et des milliards de dollars à réparer.