Le taux de chômage dans la zone euro au plus faible depuis décembre 2008

Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis décembre 2008. Dans l'UE28 , le taux de chômage s'est établi à 7,1% en avril, soit le taux le plus faible de l'UE28 depuis septembre 2008.

Les taux de chômage les plus faibles en avril ont été enregistrés en République tchèque (2,2%), à Malte (3,0%) et en Allemagne (3,4%). Les taux de chômage les plus élevés ont quant à eux été relevés en Grèce (20,8%) et en Espagne (15,9%). En Belgique, le taux de chômage était de 6,3%, selon Eurostat.