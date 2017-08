Le taux d'inflation annuel dans la zone euro demeure stable à 1,3%

Au sein de l'Union européenne, le taux d'inflation annuelle s'établit à 1,5%, également stable par rapport à juin 2017. Au niveau national, les taux les plus faibles sont enregistrés en Irlande (-0,2%), à Chypre (-0,1%), ainsi qu'en Bulgarie et en Finlande (0,6% chacun). Les taux les plus importants sont observés en Lituanie (4,1%), en Estonie (3,9%), de même qu'en Lettonie et au Royaume-Uni (2,6% chacun). En Belgique, il a atteint 1,8%, soit une augmentation de 0,3 point par rapport à juin, et une baisse de 0,2 point en comparaison avec juillet 2016. Dans la zone euro, les services d'hébergement (+0,1 point), les voyages à forfait (+0,06 pt) et du transport aérien (+0,05 pt) ont eu le plus d'impact à la hausse, tandis que les télécommunications (-0,11 pt), les légumes (-0,05 pt) et les fruits (-0,04 pt) ont tiré l'indice vers le bas.