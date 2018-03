Pour l'UE-28, le taux d'inflation était de 1,3% (1,6% en janvier). Pour la Belgique, le taux d'inflation annuel en février était de 1,5%

Les taux les plus faibles ont été observés à Chypre (-0,4%), en Grèce (0,4%), au Danemark et en Italie (chacun 0,5%). Les taux les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (3,8%) ainsi qu'en Estonie et en Lituanie (chacun 3,2%).