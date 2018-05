Le Syndicat des Indépendants et des PME s'inquiète des prix records du carburant

Avec un prix maximum au litre s'élevant aujourd'hui à 1,534 euro pour le diesel, 1,527 euro pour l'essence 95 et 1,624 euro pour l'essence 98, "la Belgique perd en compétitivité et en croissance. Ces effets négatifs frappent de plein fouet les indépendants et les très petites entreprises", estime le syndicat.

Le consommateur également voit son pouvoir d'achat diminuer, ce qui se traduit par une baisse de la consommation pénalisant aussi bien les commerçants que le secteur horeca ou encore celui des services.

Le SDI demande au gouvernement fédéral une révision du système de déductibilité fiscale des frais de carburant professionnel pour la porter à 100%, l'actuelle à concurrence de 75% n'étant pas justifiée.

"Si la déductibilité est totale en ce qui concerne les frais de financement ou ceux de téléphonie mobile, pourquoi ne pas la prévoir également pour les frais de carburant professionnel?", se demande l'organisation syndicale.

Le SDI demande également que le montant forfaitaire déductible de 0,15 euro/kilomètre parcouru pour les trajets domicile-lieu de travail soit revu à la hausse car il est très loin du coût réel supporté.