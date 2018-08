Le prêt coup de pouce a déjà permis de lever 6,4 millions d'euros en Wallonie

Cette mesure avait été lancée sous forme de projet pilote en Wallonie en octobre 2016 avant d'être prolongée jusque fin 2019. Le dispositif vise à stimuler le prêt de particuliers vers de jeunes entreprises. Les particuliers bénéficient, en plus de l'intérêt sur leur prêt, d'un crédit d'impôt de maximum 4% par an du montant prêté pendant les quatre premières années et de 2,5% pendant les quatre années suivantes. La starter, quant à elle, peut emprunter jusqu'à 100.000 euros auprès de différents prêteurs.

Depuis son lancement en octobre 2016 jusqu'à la fin juin 2018, 343 prêts ont été enregistrés en Wallonie, selon la Sowalfin, le bras financier de la Région, interrogée par L'Echo. Les particuliers ont apporté un prêt moyen de 18.700 euros (le plafond autorisé s'élève à 50.000 euros), et les entreprises ont levé en moyenne environ 29.800 euros.