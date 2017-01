Le possible nouvel ambassadeur US auprès de l'UE spécule sur la fin de l'euro

"Ce que je ferais certainement cette année, c'est shorter l'euro", a indiqué Ted Malloch, en référence à une pratique boursière consistant à spéculer sur un produit en baisse. Ted Malloch, professeur à la Henley Business School, estime que la monnaie unique "pourrait s'écrouler dans les 12 à 18 mois qui viennent".

La Commission européenne n'a pas souhaité réagir directement jeudi. Le porte-parole de Jean-Claude Juncker s'est borné à renvoyer à une déclaration de son patron devant le Collège d'Europe de Bruges, quelques heures avant la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. "Vous devez savoir une chose: le projet d'intégration européenne a été contesté à travers l'histoire".

Ted Malloch n'a pas encore été nommé, mais il est pressenti pour être l'homme qui représentera le gouvernement de Donald Trump auprès des institutions européennes. Ses déclarations font écho à l'interview dans laquelle Donald Trump prédisait que d'autres Etats membres de l'UE suivraient l'exemple britannique après le Brexit.

La Première ministre britannique Theresa May sera la première dirigeante européenne à se rendre à Washington, vendredi. Les deux responsables politiques discuteront notamment des possibilités d'un accord commercial bilatéral. La Commission a souligné plusieurs fois ces dernières semaines que les Britanniques peuvent tout à fait parler de tels accords avec des pays tiers, mais ne peuvent cependant pas mener des négociations tant qu'ils sont membres de l'UE, car cela fait partie des compétences exclusives de l'Union.

Mais la limite entre discussions et négociations est floue et on ignore encore comment la Commission pourrait agir en cas de violations. Pour Ted Malloch, tout cela est "absurde". "Quand votre femme a une relation avec quelqu'un d'autre, vous pouvez lui dire d'arrêter, mais souvent ça n'arrête rien du tout." Selon lui, un accord commercial entre Washington et Londres pourrait être bouclé en 90 jours.