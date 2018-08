Le Portugal séduit de plus en plus de touristes dont beaucoup de Belges

Durant les six premiers mois de l'année, le tourisme au Portugal a enregistré une forte croissance des revenus en provenance des touristes irlandais (+33,7%), italiens (+20,6%), américains (+18,5%) et belges (+17,2%).

"Ces données montrent que le tourisme continue de croître toute l'année au Portugal et montre que nous sommes capables de croître beaucoup plus rapidement en terme de chiffre d'affaires et que nous parvenons à attirer des touristes qui dépensent plus.

Le Portugal s'affirme de plus en plus pour la qualité et la diversité de son offre touristique et ce, toute l'année", a indiqué Ana Mendes Godinho, secrétaire d'État portugaise au Tourisme.