Le Parlement européen approuve le CETA

Avec ce vote favorable, une grande partie du texte devrait très prochainement être appliquée de manière provisoire, le temps qu'il soit ratifié par l'ensemble des Parlements nationaux et régionaux de l'UE, ce qui prendra des années.

Réunis en session plénière à Strasbourg, les eurodéputés ont été 408 à se prononcer en faveur du texte, 254 à voter contre et 33 à s'abstenir.

Les adversaires du CETA le jugent anti-démocratique, trop favorable aux multinationales, léger sur l'environnement ou encore dangereux pour l'agriculture européenne.

"En ces temps d'incertitude, avec un protectionnisme croissant à travers le monde, le CETA souligne notre ferme engagement en faveur d'un commerce durable", leur a répondu la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, à l'issue du vote.

"Rien dans cet accord" n'affectera "la sûreté de la nourriture que nous mangeons ou des produits que nous achetons", ni n'entraînera "la privatisation" des services publics, avait-elle assuré un peu plus tôt aux eurodéputés, au cours d'un débat de trois heures, parfois houleux.

Le Premier ministre libéral canadien Justin Trudeau doit, lui, s'exprimer dans l'hémicycle jeudi pour souligner "le caractère singulièrement progressiste de l'accord", un "exemple pour les futurs accords commerciaux", selon son cabinet.

"Les échanges intenses sur le CETA (...) témoignent du caractère démocratique de la prise de décision en Europe", a pour sa part insisté le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

Le texte - appelé Accord économique et commercial global (AECG, en anglais CETA) - supprimera 99% des droits de douane. Mais il prône également la coopération en matière sociale, sanitaire et environnementale.

L'accord était soutenu par les eurodéputés de droite, ainsi que les libéraux et la plupart des socialistes.

Ce vote fait "primer la défense des intérêts européens sur les fantasmes", se sont réjoui les Français Tokia Saïfi et Franck Proust, membres du groupe du Parti populaire européen (PPE, droite), le plus important du Parlement.

Les Verts, l'extrême gauche, l'extrême droite et certains socialistes ont voté contre.

Le groupe Socialistes et démocrates (le deuxième du Parlement) a été particulièrement divisé sur ce texte.

Son président, l'Italien Gianni Pittella, y était favorable "à titre personnel", mais la délégation française, par exemple, a fustigé "une menace directe pour l'emploi", qui "n'intègre pas l'urgence climatique et environnementale, ni le principe de précaution".

'Traité scélérat'

Les écologistes sont tout aussi sévères, à l'image du Français Yannick Jadot qui voit dans le CETA "l'aboutissement d'un processus de dérégulation, de privatisation de la norme".

"Nous sommes dans un moment trop précieux, trop rare de notre Histoire, pour ne pas regarder ce qui explique les Brexit, les Trump", a-t-il observé.

Pour la présidente du Front national (extrême droite, France), Marine Le Pen, le CETA est "un traité scélérat" qui détruira "des milliers d'emplois", après avoir été "soigneusement caché à tous les citoyens".

Parmi les principales cibles des critiques, les tribunaux arbitraux amenés à être mis en place une fois que le traité aura été définitivement approuvé.

Ces juridictions pourront être saisies par une entreprise afin de demander réparation à un Etat ayant pris une réglementation contraire à ses intérêts.

Le Parlement de la Région wallonne s'en était inquiété en octobre 2016, entraînant une brève rébellion et une mini-crise diplomatique avec le Canada, point d'orgue de la contestation.

Au final, la signature formelle du traité par l'UE et le Canada en avait été retardée de quelques jours.

Avec l'approbation du Parlement européen, un long et incertain processus de ratification du CETA s'ouvre désormais dans l'ensemble des pays de l'UE.

"Les Parlements nationaux (...) doivent rejeter le traité", a déjà lancé Karine Jacquemart, de l'ONG Foodwatch, qui juge "le CETA est tout aussi mauvais que le Tafta" ou TTIP, l'accord de libre-échange négocié par l'UE avec les Etats-Unis.

Encore plus contesté, cet accord a d'ores et déjà été gelé avec l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche.

"CETA, c'est assez"

"Vous êtes de quel côté, eurodéputés?", "CETA, c'est assez": environ 700 personnes, selon la police, ont par ailleurs manifesté à Strasbourg contre le traité commercial.

Dès le petit matin, des manifestants vêtus de combinaisons blanches, masque sur la bouche, ont formé une chaîne humaine, assis ou couchés, qu'il fallait enjamber pour accéder au grand bâtiment du Parlement.

"Dire oui au CETA, c'est piétiner le peuple", clamait une banderole, tandis que d'autres affirmaient "Démanteler la démocratie? Hors de question!" et "Plus vous insistez, plus nous résistons".

Quelques mètres plus loin, un cheval de Troie gonflable flanqué d'une banderole "Stop CETA" de l'ONG Friends of the Earth Europe, se balançait sur une pelouse.

Le CETA est souvent qualifié par ses opposants de "cheval de Troie" des Etats-Unis, qui permettrait selon eux aux multinationales américaines d'envahir le marché européen.

Des militants de Greenpeace installés dans des zodiacs sur le bras de la rivière qui longe le Parlement européen ont dénoncé un accord "toxique" à travers une statue symbolisant la Justice en train de sombrer.

Un cortège, dans lequel apparaissaient des slogans écrits dans diverses langues de l'UE, a également parcouru les rues de la capitale alsacienne, de la place Kléber, principale place du centre-ville, au Parlement européen.