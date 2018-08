Le nombre de chômeurs reste bas

Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) diminue de 16,4% (- 4.882 unités). Le chômage des 25 à 49 ans diminue de 8,4% (- 18.335 unités). Il baisse également dans la classe d'âge des 50 à 59 ans (12,7% ou - 12.796 unités). Le mois dernier, le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle a diminué dans les trois Régions; de 7,9% en Région wallonne (- 12.186 unités), de 9,5% en Flandre (- 14.642 unités) et de 1,7% en Région bruxelloise (- 1.103 unités). En juillet, on dénombrait en Région flamande, 139.418 chômeurs complets, en Région wallonne, 141.419 et en Région de Bruxelles-Capitale, 65.524, selon les chiffres dévoilés lundi par l'Onem