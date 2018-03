"Le nombre de chômeurs, c'est l'arbre qui cache la forêt"

Chaque chiffre présente un certain intérêt. Mais n'importe quel chiffre ne peut pas être utilisé dans n'importe quel contexte. Ce qui nous intéresse tous, c'est de savoir comme se porte le marché du travail en Belgique. Or, le nombre de personnes indemnisées par l'Onem n'est pas un indicateur très fiable de cette réalité. Il donne une indication, certes, mais est aussi tributaire des règles en vigueur. Par exemple, si un nombre plus important de personnes sont sanctionnées par l'Onem, et donc ne sont pas indemnisées, le nombre de paiements diminuera. Mais le marché du travail s'en porte-t-il vraiment mieux ?

...