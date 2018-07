"Le ministre doit faire changer d'avis bpost"

Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) déplore l'intention de bpost de ne plus collecter les paquets dans les bureaux de poste le samedi. Les petits détaillants indépendants et les PME, qui sont actifs en ligne et qui font appel à bpost pour l'envoi de leurs paquets, auront un désavantage concurrentiel supplémentaire par rapport aux grands détaillants actifs en ligne, estime le SNI.