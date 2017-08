Le gouvernement ne connait pas le nombre de comptes-titres qui seront taxés

La Banque nationale (BNB) et Febelfin - l'association des banques - ont réalisé une estimation du nombre de comptes-titres ouverts en Belgique. "Mais les chiffres des deux études sont très divergents", explique le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA).

Pourtant, l'accord estival prévoit l'introduction d'une taxe l'an prochain pour les citoyens qui détiennent plus de 500.000 euros sur leur compte-titres. Le gouvernement compte en retirer 254 millions d'euros pour le budget 2018. Or ce chiffre semble ne reposer sur rien, car nul ne connaît avec précision le nombre de citoyens qui seront touchés par la taxe. Le gouvernement a demandé des informations à la BNB et à Febelfin qui affirment ne pas disposer de statistiques ou données précises à ce sujet mais seulement d'estimations. Celles de Febelfin sont beaucoup plus élevées que celles de la BNB.