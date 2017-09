Philippe Ledent L'opinion de Philippe Ledent, senior economist chez ING Belgique, chargé de cours à l'UCL. Opinion

"Le goût amer du Brexit se révèle enfin"

Lorsque la perspective d'un référendum sur le Brexit est devenue réalité, de nombreuses études ont été publiées sur l'impact possible d'une telle décision. Toutes les études étayées et visant une présentation la plus objective possible de l'impact d'un Brexit allaient dans le même sens: ce serait un choc négatif tant pour le Royaume-Uni que pour les pays européens.