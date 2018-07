Le FMI exhorte Washington à cesser ses mesures protectionnistes

A l'issue de l'évaluation annuelle des Etats-Unis, "les directeurs ont exprimé des inquiétudes plus fortes sur la récente politique commerciale qui pourrait avoir des effets néfastes au-delà de l'économie américaine, en provoquant des mesures de représailles et en sapant un système commercial multilatéral basé sur des règles d'ouverture et d'équité", écrivent-ils dans un communiqué.

S'ils se félicitent de "la solide performance de l'économie américaine, avec une accélération de la croissance, un chômage faible et une inflation discrète", ils soulignent que "la politique américaine a des implications importantes sur le reste du monde".

"Réduire les barrières commerciales"

"Les directeurs exhortent les autorités à travailler de manière constructive avec leurs partenaires commerciaux pour réduire les barrières commerciales et résoudre leurs désaccords (...) sans avoir recours à des actions unilatérales nocives", ajoute le communiqué. La croissance de l'économie des Etats-Unis va s'accélérer, dopée par le stimulus budgétaire de l'administration Trump, mais gare au risque d'inflation "surprise" et à l'impact des mesures protectionnistes, avait averti le FMI mi-juin.

"En cas de guerre commerciale, il y a des perdants des deux côtés"

"En cas de guerre commerciale, nourrie par la hausse réciproque de droits de douane sur les importations, il n'y a pas de vainqueur. On voit généralement des perdants des deux côtés", avait alors prévenu Christine Lagarde, la directrice générale de l'institution, en présentant l'examen annuel de la première économie mondiale par le FMI.

Le Fonds confirme une projection de croissance de 2,9% cette année et 2,7% en 2019, ce qui marquera "la plus longue période d'expansion" de l'histoire des Etats-Unis. Pour autant, ces projections de croissance s'affaissent à 1,9% en 2020 et 1,7% en 2021.