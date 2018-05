Le Canada impose 16,6 milliards de taxes punitives à Washington

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé lors d'une conférence de presse que les tarifs douaniers américains confirmés plus tôt dans la journée étaient "totalement inacceptables".

"Ces tarifs sont un affront au partenariat de sécurité existant de longue date entre le Canada et les Etats-Unis, et en particulier, un affront aux milliers de Canadiens qui ont combattu et ont péri aux côtés de leurs frères d'armes canadiens", a-t-il ajouté, notant que les Etats-Unis avait justifié leur décision par une volonté de protéger leur "sécurité nationale".

Les tarifs douaniers canadiens, qui sont proportionnels à ceux des Américains selon la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland, porteront sur les importations américaines d'acier et d'aluminium, ainsi que sur des biens de consommation.

Parallèlement, Ottawa prévoit de contester la décision américaine dans le cadre de l'accord de libre-échange nord-américain Aléna et auprès de l'Organisation mondiale du commerce, a affirmé M. Trudeau.