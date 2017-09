Le Bureau du Plan revoit légèrement à la hausse ses prévisions d'inflation

En 2016 et 2015, le taux d'inflation annuel s'était élevé à 1,97% et 0,56%. Le Bureau du Plan s'attend aussi à ce que l'augmentation de l'indice santé, qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, soit de 1,8% en 2017 et 1,1% en 2018. L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public ne serait pas dépassé avant, au moins, 2019. Le dernier franchissement de l'indice pivot remonte à mai dernier. Dès lors, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique ont été adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en juin et en juillet 2017. Le Bureau du Plan publiera ses prochaines prévisions d'inflation le 3 octobre.