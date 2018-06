Le Bureau du Plan prévoit une inflation plus élevée

Le mois dernier, les prévisions du Bureau du Plan étaient de 1,8% (2018) et 1,5% (2019). Le prochain dépassement de l'indice pivot devrait se produire en août 2018. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en septembre 2018 et en octobre 2018. En 2019, l'indice pivot (107,20) ne serait pas dépassé.