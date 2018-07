Le Brexit et le syndrome "Hotel California"

Qui n'a pas, roulant sousun joli soleil d'été, poussé le sonde son autoradio pour écouter les six minutes lancinantes d' Hotel California ? Les paroles de ce tube planétairechanté par les Eagles en 1976ne relatent pas, comme on pourraitle croire, une histoire d'amour dansun hôtel de la côte ouest. Le morceau est bourré d'allusions à l'alcool,la marijuana, l'héroïne, et se réfèreen réalité à l'entrée dans un centrede désintoxication. La chansonse termine d'ailleurs par ces mots :" You can check out any time you like, But you can never leave " (Vous pouvez régler la note quand vous voulez,Mais vous ne pourrez jamais partir).

