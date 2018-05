La taxe carat rapporte davantage que prévu

Le régime d'imposition spécial pour les diamantaires, surnommé "taxe carat", a rapporté l'an passé 68,4 millions d'euros pour l'Etat, soit plus que les 51,2 millions d'euros de l'année précédente et que les 50 millions d'euros budgétisés, rapportent De Standaard et de Gazet van Antwerpen lundi.