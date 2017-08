La rémunération légale des salariés remise en question par une décision de la cour de cassation

Une oeuvre créative est soumise au droit d'auteur selon la loi, si elle remplit deux conditions. Il faut qu'elle soit exprimée sous une forme qui permet sa communication au public. Ensuite, qu'elle soit marquée par la personnalité de son, ou de ses auteurs. Ces deux critères étant subjectifs, ils peuvent englober un bon nombre d'ouvrages divers. Ainsi, peut être protégés par le droit d'auteur des écrits en tous genres. Cela va du compte rendu de réunion, à la présentation pour le comité de direction, en passant par le rapport d'analyse financière, ou commerciale à la base de données client et programme informatique etc. En somme, bon nombre d'ouvrages divers d'employés, pour peu que ces oeuvres représentent une manifestation originale de la pensée de la personne et qu'elles ne soient pas reconnues comme un savoir-faire.

Les documents inhérents à l'accomplissement des tâches quotidiennes de nombreux travailleurs peuvent s'avérer être une véritable mine d'or salariale. Le faible taux de précompte mobilier de l'ordre de 15% à taux fixe, applicable jusqu'à hauteur de 57.590€ (suivant le taux de 2016) sur ces réalisations joue en faveur des salariés.

Souvent, dans les contrats de travail, les rémunérations versées comprennent à la fois le travail réalisé, et la cession de droits d'auteur sans distinction de la quote-part qui couvre la partie cession consentie par le travailleur, à son employeur. Or, l'administration fiscale exige que les cessions et concessions de droits d'auteur soient établies par des contrats écrits. Ces accords doivent faire mention de la quote-part attribuée aux droits d'auteur, sous peine de considérer ces derniers réputés cédés ou concédés à titre gratuit.

Toutefois, lorsque le contrat de travail stipule que la cession des droits d'auteur intervient à titre onéreux, la question se pose de savoir s'il n'y aurait pas une obligation pour l'employeur de clarifier cette quote-part contractuellement. Et si cet employeur ne va pas à l'encontre de la loi du 12 avril 1965, en privant indûment ses employés d'une rétribution supérieure, dès lors que celle-ci stipule qu'" il est interdit à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré... constitue de la rémunération, le salaire payé en espèce... les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit en raison de son engagement". Ici en l'occurrence l'avantage évaluable coïnciderait avec la quote-part due pour la rémunération des droits d'auteur, confirmée par un arrêt de la cour de cassation du 15 septembre 2014[1] précisant que la rétribution pour la cession de droits comme : "un avantage auquel le travailleur a droit en raison de son emploi".

La Cour de cassation, dans cet arrêt, précise que "la rétribution pour la cession de droits patrimoniaux stipulée dans une convention de travail est une contre prestation pour la cession de droit en rapport avec une prestation qui devait être fournie dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail. La récompense est donc un avantage auquel le travailleur a droit en raison de son emploi et fait donc bien partie du salaire sur lequel seront prélevées des cotisations sociales.".

Dans un second arrêt du 22 janvier 2010[2], la Cour de cassation a rappelé que "lorsqu'un revenu entre dans la catégorie des revenus mobiliers, il ne peut être requalifié en revenu divers" il semble qu'il ne peut non plus être requalifié en revenu professionnel jusqu'à hauteur de 57.590€ (suivant le montant du précompte mobilier maximal applicable en 2016) .

Les situations examinées ci-contre illustrent le manque à gagner possible pour les employés lorsque la quote-part rétribuant leurs droits d'auteurs n'est pas clarifiée.

Dans ce premier exemple repris en figure 1, une distinction est faite entre les salariés qui ne bénéficient pas d'une quote-part qui rétribue la cession de leurs droits patrimoniaux, de ceux qui en bénéficient à hauteur de 25%. Cette distinction a pour conséquence sur une enveloppe annuelle salariale brut de 54 288,00 €, de faire bénéficier ces derniers, d'un surplus financier de 4.974 € nets par an. Soit, 414€ nets par mois. Ceux-ci tirent aussi profit du précompte professionnel, qui se verra rétrograder à la tranche inférieure, soit de 39 % à 32 %, selon les barèmes en cours pour l'année fiscale 2016.

Dans le cas des salariés dont le salaire brut avoisine les 2 000 € bruts par mois, la distinction faite entre la quote-part qui rétribue la cession concédée permettrait de connaître un gain différentiel annuel de 1 571,56 euros/an. Soit un peu moins de 131 euros net par mois par rapport à ceux qui n'en bénéficient pas.

La question de la responsabilité des dirigeants d'entreprises, pourrait aussi être soulevée quant à la bonne gestion de celles-ci. Ses dirigeants pourraient avoir, en fonction du profil du personnel concerné, l'obligation de mettre en oeuvre une rémunération spécifique sous forme de droits d'auteur ?

On pourrait tout aussi s'interroger sur l'existence d'un devoir d'information pesant sur l'employeur lors de la négociation du contrat de travail, ou même après, pour les contrats passés avant l'année 2008. Dès lors que cet arrêté est rentré en vigueur au 1er janvier 2008. L'existence d'un tel devoir, dont le non-respect serait constitutif d'une faute, supposerait que l'employeur ait connaissance d'une information par rapport au droit d'auteur et à son régime fiscal(ou ne puisse raisonnablement l'ignorer) dont il doit connaitre l'importance pour le candidat travailleur[3].

Nonobstant les aspects légaux, la rétribution des droits d'auteur reste pour l'employeur un levier pour susciter l'innovation, l'originalité et le dépassement de soi au sein de son personnel, permettant d'octroyer un salaire plus élevé aux travailleurs, sans rajouter davantage à ses coûts. Elle incite les auteurs à céder leurs droits, sans remise en cause possible, renforçant la position de l'entreprise d'exploiter les documents de ses ressources internes, en toute quiétude.

