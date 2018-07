La réforme européenne du monde de l'assurance est "dangereuse"

La réforme réglementaire européenne du monde de l'assurance adoptée après la crise économique (2007-2009) n'a pas changé grand chose dans les faits, estime la chercheuse de la VUB Kristina Loguinova dans son étude "A Critical Legal Study of the Ideology behind Solvency II". D'après elle, la directive "Solvency II" (Solvabilité II) est même un "instrument dangereux".