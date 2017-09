Christophe De Caevel Journaliste Trends-Tendances Opinion

'La prochaine campagne électorale s'annonce d'ores et déjà bien triste...'

De sondages en sondages, les partis francophones se bousculent, chaque fois plus serrés, entre 10 et 20%. Aucun d'entre eux ne parvient plus à prendre significativement le lead.