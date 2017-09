La population vieillissante d'Asie va peser sur la croissance

Des études montrent que la population d'Asie vieillit plus que partout ailleurs. D'ici 2030, le Japon devrait devenir le premier pays "ultra-âgé", avec 28% de la population âgée de plus de 65 ans. Un cinquième des Sud-Coréens auront 65 ans et plus.

Des pays rapidement vieillissants comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande "auront des populations actives plus petites à l'avenir et une croissance de la productivité potentiellement plus faible", a déclaré la directrice général du FMI Christine Lagarde lors d'une conférence à Séoul.

"Nous estimons que ces pays pourraient enregistrer une croissance annuelle plus faible de leur PIB (...) jusqu'à un point de pourcentage", a-t-elle ajouté.

La Chine et le Japon sont la deuxième et la troisième économie mondiale et tout ralentissement de leur économie aurait des effets sur le reste du monde.

Mme Lagarde a appelé les gouvernements de la région "à renforcer la proportion des femmes dans la population active" en favorisant les aides pour les mères au travail (allocations familiales, temps partiel).

Dans des pays émergents comme l'Inde, où la population est toujours en augmentation, les autorités doivent faciliter l'accès des femmes à l'éducation et aux secteurs de la finance, a-t-elle dit.

D'après certaines estimations, a-t-elle poursuivi, la réduction des disparités entre les sexes sur le marché du travail pourrait augmenter le PIB japonais de 9%, sud-coréen de 10% et indien de 27%.

Dans un rapport publié récemment, le FMI prévoyait que la croissance de la population chuterait à zéro en Asie d'ici 2050. La population active, actuellement à un sommet, va décliner dans les décennies à venir.

"Certaines parties de l'Asie risquent de devenir vieilles avant de devenir riches", prévenait le rapport en appelant les pouvoirs publics à agir.