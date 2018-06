La ponctualité des trains en légère baisse par rapport à l'an dernier

En mai, la ponctualité des trains (convois ayant moins de six minutes de retard) atteignait 86,5% sur le réseau belge contre 86,6% un an auparavant à la même période, indiquent mardi le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel et la SNCB.