La moitié des exportations européennes vers les USA passent par le port d'Anvers

Tant en 2016 qu'en 2017, quelque 1,1 million de tonnes d'acier conventionnel ont été acheminées aux Etats-Unis, selon des chiffres communiqués vendredi par les autorités portuaires. "Le port assure environ 50% de l'export d'acier européen vers les Etats-Unis", a expliqué une porte-parole.

Sur les quatre premiers mois de 2018, l'export au départ d'Anvers et à destination des Etats-Unis a augmenté de 43% par rapport à la même période un an auparavant. Cela est notamment dû au faible début d'année 2017, mais il y a clairement aussi un effet d'anticipation qui joue. "Les entreprises américaines constituent des stocks afin de devancer autant que possible la mise en place des taxes", a ajouté la porte-parole.

L'impact sur le port d'Anvers des mesures décidées par le gouvernement américain est difficile à prévoir. "Cela dépendra de la réaction européenne et de la réaction des producteurs d'acier et des clients."

Le port d'Anvers pense que les mesures affecteront finalement les Etats-Unis eux-mêmes. "Il y a énormément de secteurs aux Etats-Unis qui ont grand besoin de fer. Des calculs font état d'une hausse des coûts de production de 3 à 5% là-bas. Cela va se chiffrer en milliards de dollars, plus que ce que les rentrées des taxes offriront", commente-t-on au port d'Anvers.

Un système de taxes similaire avait vu le jour en mars 2002 et avait coûté des dizaines de milliers d'emplois aux Américains. Il avait été abandonné fin 2003.