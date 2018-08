La livre turque chute à la réouverture des marchés après l'Aïd

Vers 14H45 HB, la livre turque perdait environ 3% face au dollar par rapport à la veille au soir, évoluant autour de 6,18 livres pour un dollar. Plus tôt, elle a même frôlé le seuil de 6,30 livres turques pour un dollar. Les marchés turcs ont rouvert lundi après une semaine fériée en Turquie en raison de la fête musulmane du sacrifice. La livre a perdu près de 40% de sa valeur face au billet vert depuis le début de l'année, et environ 22% depuis un mois. Sa chute, principalement due à la défiance des marchés à l'encontre des politiques monétaires menées par Ankara, a été précipitée ces dernières semaines par une grave crise diplomatique opposant les Etats-Unis et la Turquie. En raison de la détention pendant un an et demi puis l'assignation à résidence d'un pasteur américain fin juillet, Washington a imposé début août des sanctions contre Ankara, qui a immédiatement répliqué