Pierre-Henri Thomas Journaliste Opinion

"La guerre coûte cher... même lorsqu'elle est froide"

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, afin d'aider des nations européennes et asiatiques exsangues et empêcher l'extension des régimes communistes, les Etats-Unis ont soutenu la demande mondiale, finançant les investissements, l'emploi et la consommation chez leurs alliés.