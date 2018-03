La Fed, confiante, relève ses taux

La Fed a augmenté les taux d'un quart de point de pourcentage (0,25%) pour les faire évoluer dans la fourchette de 1,50% à 1,75%, indique un communiqué du Comité monétaire qui, sans évoquer le stimulus budgétaire des réductions d'impôts, reconnaît que "les perspectives économiques se sont renforcées ces derniers mois".

Dans le même temps, la banque centrale a relevé ses prévisions de croissance économique aux Etats-Unis pour 2018 et 2019, se rapprochant un peu plus de l'objectif du président Donald Trump, mais a laissé inchangées ses attentes sur l'inflation. Le produit intérieur brut (PIB) américain devrait progresser de 2,7% cette année en glissement annuel, soit 0,2 point de plus que prévu en décembre, selon les nouvelles projections du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). Il devrait croître de 2,4% (+0,3 point) l'an prochain. La Fed a en revanche laissé inchangée sa prévision pour l'inflation pour 2018 et 2019, à respectivement +1,9% et +2%.