La dette de l'Etat a baissé de 2,8%

Il affecte 24,2 milliards au financement des Communautés, 18,7 milliards à celui des Régions, 4,8 milliards aux communes, 3,1 milliards à l'Union européenne et 14,2 milliards à la Sécurité sociale. Le nombre de contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques (IPP) est de 7.101.571. Le contact Center a reçu 1.573.000 appels, c'est 50% de plus qu'en 2013 (1.008.000 appels).

Le SPF Finances a par ailleurs reçu 2.667 plaintes en 2017, dont 2.495 ont été traitées et 1.368 jugées recevables. Le SPF peut compter sur le concours de 21.636 collaborateurs, 11.251 hommes et 10.385 femmes, dont l'âge moyen est 47 ans.

Dans le cadre de l'IPP, 9,60% des déclarations rentrées, soit 903.027, ont été des déclarations papier et 80,40% ont été des déclarations électroniques, soit 3.705.338. Le rendement des contrôles de l'Administration générale de la Fiscalité a crû entre 2016 et 2017.

Majoration de revenus

De 1.314 euros à 1.569 euros de majoration de revenus en moyenne par dossier traité à l'impôt des personnes physiques. Les majorations de revenus sont le résultat de la modification des déclarations et des taxations d'office pour absence de déclaration. En 2017, au niveau de l'impôt des sociétés, les contrôles ont permis de parvenir à une moyenne de 45.415 euros de majoration de revenus par dossier traité alors qu'en 2016 ils ne rapportaient que 21.194 euros en moyenne.

Les recettes des Douanes et Accises s'élèvent à 33 milliards d'euros. Les contrefaçons constatées et saisies furent au nombre 731.409 en 2017 (dont 53.460 produits alimentaires, alcools et boissons; 8.708 parfums et cosmétiques; 159.571 vêtements et accessoires; 62.034 GSM avec accessoires; 16.423 matériel électrique et informatique; 55.253 montres et bijoux; 83.940 jeux et jouets; 94.260 cigarettes en paquets de 20 pièces). Le rapport relève aussi que 3.019.005 internautes ont utilisé MyMinfin en décembre 2017, soit 72% en plus qu'en janvier de cette même année. Selon le rapport 2017, 45% des baux ont été enregistrés sur MyRent. En 2016, seuls 12% des baux avaient été enregistrés sur ce même site.