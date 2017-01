La croissance du PIB de la Belgique estimée à 1,2% en 2016

Sur l'ensemble de l'année 2016, le PIB se serait accru d'1,2%, alors qu'il avait progressé d'1,5% en 2015 et d'1,7% en 2014.

La BNB revient également sur les chiffres conjoncturels du troisième trimestre au cours duquel le PIB a augmenté de 0,2% par rapport au trimestre précédent et d'1,3% sur un an. Lors du troisième trimestre, la demande intérieure (hors stocks) a gagné 0,1% alors que la demande extérieure s'est renforcée grâce à une hausse des exportations (+0,6%) plus forte que l'augmentation des importations (+0,3%).

L'emploi au troisième trimestre a grimpé de 0,4% par rapport au trimestre précédent et d'1,4 % par rapport au trimestre correspondant de 2015.

"Le volume de travail des salariés a également crû par rapport au deuxième trimestre, en l'occurrence de 0,1%. Relativement au trimestre correspondant de 2015, ce volume s'est amélioré d'1,4%", précise encore la BNB.