La City dénonce "un coup dur" pour la place de Londres

"Avec des liens plus distendus avec l'Europe, les secteurs financiers et associés seront moins à même de créer des emplois, de générer des impôts et de soutenir la croissance de l'économie. C'est aussi simple", a fustigé Catherine McGuinness, une haute responsable de la City of London Corporation, qui représente cette place financière.

Dans son livre blanc sur le sujet, le gouvernement conservateur de Theresa May a proposé, pour les services financiers, "un nouvel arrangement" entre Londres et Bruxelles pour remplacer le système existant du "passeport financier" que l'exécutif britannique reconnaît ne "pouvoir reproduire" après le Brexit prévu fin mars 2019. Ce système du passeport financier permet aux banques, sociétés d'assurance ou gestionnaires d'actifs basés à Londres de proposer leurs services dans tous les pays de l'UE comme s'ils y étaient présents directement.

A la place, le gouvernement britannique propose de s'appuyer sur les "équivalences", des systèmes moins complets de reconnaissance au cas par cas entre l'UE et des pays tiers, tout en les améliorant afin qu'ils puissent soutenir l'intense commerce de services financiers de part et d'autre de la Manche.

"Notre secteur a été clair depuis le référendum (sur le Brexit): l'équivalence dans sa forme actuelle ne suffira pas, donc toute +amélioration+ à ce régime devra être importante", a prévenu Mme McGuiness. L'industrie financière britannique emploie 2,2 millions de personnes, dont les deux tiers en dehors de Londres. Dans ses plus récentes estimations évoquées avant la publication de ce livre blanc, la Banque d'Angleterre a estimé que de 5.000 à 10.000 emplois financiers pourraient quitter le pays pour le continent européen à cause du Brexit.