La Chine accroît encore son excédent commercial avec les USA et atteint un chiffre record

Ces chiffres de juin sont les derniers à être publiés avant l'entrée en vigueur des droits de douane punitifs de 25% que les deux pays se sont mutuellement imposés à partir du 6 juillet. Le président américain Donald Trump accuse la Chine de concurrence déloyale et menace d'imposer des droits de douane supplémentaires sur la quasi-totalité des exportations chinoises. Sur les six premiers mois de l'année, les exportations chinoises à destination des Etats-Unis ont gonflé de 13,6%, tandis que les importations augmentaient de 11,8%.

L'excédent commercial a fortement augmenté

L'excédent commercial bilatéral sur les six premiers mois s'inscrit à 133,8 milliards de dollars, selon Pékin. Avec l'ensemble du reste du monde, les exportations de la Chine ont augmenté de 11,3% en juin sur un an, soit légèrement moins qu'en mai (+12,6%), mais l'excédent commercial total du géant asiatique a fortement progressé à 41,6 milliards de dollars contre 24,9 milliards en mai. Les importations chinoises ont progressé de 14,1% en juin sur un an, soit nettement moins qu'en mai (+26%).