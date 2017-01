La carte du poids des relations commerciales dans le monde.

Alors que le nouveau président américain Donald Trump a signé l'acte de retrait des États-Unis du Partenariat transpacifique (TPP) et que le Royaume-Uni s'apprête à quitter l'Union européenne, ainsi que le marché unique si l'on en croit les propos de la Première ministre Theresa May, des analystes de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale du commerce ont publié cette carte qui illustre le poids des relations commerciales dans le monde, sur le site Voxeu.org et relayée par Business Insider.

La carte montre que l'UE est le bloc avec les accords commerciaux les plus profonds et les plus forts au monde. "Les données indiquent que l'Union européenne possède l'accord commercial le plus complet parmi les 279 actuellement en place, recouvrant 44 domaines de réglementation -- des mouvements de capitaux à la mobilité des travailleurs", écrivent-ils.

Et plus le Brexit sera dur, plus ses conséquences sur le commerce se feront sentir. "Nous constatons que le commerce bilatéral Royaume-Uni/UE fléchit selon tous les scénarios envisagés et cette baisse est d'autant plus marquée que l'accord post-Brexit est moins vaste que l'actuel accord de l'UE."

"En termes de valeur ajoutée dans le commerce, le recul va de 6% dans un scénario de 'Brexit le plus doux' à 28% pour un 'Brexit le plus dur'", concluent les analystes, soulignant que les baisses les plus importantes concernent le secteur des services britannique et la participation à la chaîne de valeur mondiale.