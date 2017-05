"La Belgique peut revenir à un taux de croissance de 2 à 2,5 %"

"Le redressement en Belgique reflète en partie la reprise dans la zone euro. Certes, il n'est pas spectaculaire", de l'ordre de 1,5 %, estime le gouverneur. Il pense toutefois qu'un retour à une croissance de 2 à 2,5% , "niveaux auxquels la Belgique a été habituée dans le passé plus lointain", est possible.

"Mais, pour cela, il faut des réformes structurelles", recommande l'économiste de formation. Il invite à poursuivre la consolidation budgétaire ainsi que "d'améliorer le fonctionnement du marché du travail, de générer un climat plus propice à l'investissement, une régulation et une fiscalité adaptées. L'accent doit aussi être mis sur l'innovation et la recherche et développement."

Smets a succédé à feu Luc Coene (étiqueté Open VLD) et sera remplacé normalement en 2019, quand il aura 68 ans, par Pierre Wunsch (MR).

Belga