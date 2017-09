La Belgique emprunte près d'1,8 milliard à des taux négatifs

Plus précisément, 1,075 milliard a été emprunté à échéance de trois mois à un taux moyen de -0,635% et 0,704 milliard à six mois à un taux de -0,644%, le taux le plus bas pour cette échéance depuis février 2017. Des taux négatifs signifient que l'emprunteur, en l'occurrence l'Etat belge, remboursera à l'échéance légèrement moins que le montant emprunté.