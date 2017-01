La Belgique émet une obligation à 0,8125% et récolte 6 milliards d'euros en une heure

Pour cette dernière, l'émission de ce mercredi "démontre l'appétit énorme et croissant du marché pour les OLO". Au total, la demande émanant des investisseurs s'est élevée à plus de 21,5 milliards d'euros, la Belgique empruntant finalement six milliards. "Nous n'avions jamais levé un tel montant en une seule fois", souligne Jean Deboutte, de l'Agence de la Dette. Le bon d'Etat dit "Leterme", en décembre 2011, adressé aux particuliers en Belgique, avait alors permis au Trésor d'emprunter 5,7 milliards d'euros. L'émission d'OLO de ce mercredi s'adressait à des investisseurs institutionnels (fonds, banques, compagnies d'assurances, etc.). La distribution géographique est assez équilibrée entre différents pays européens: Royaume-Uni (24%), Belgique (17%), France (15%), Allemagne/Autriche (10%), Italie (7%) mais aussi Etats-Unis et Canada (8%). L'Agence de la Dette prévoit d'emprunter cette année 38,9 milliards d'euros, dont 35 milliards via l'émission d'OLO.