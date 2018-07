L'UE abaisse sa prévision de croissance à cause des tensions avec les USA

Dans ses prévisions d'été, l'exécutif européen table désormais sur une croissance de 2,1% cette année, et non plus de 2,3% comme avancé le 3 mai dernier, lors de son évaluation de printemps.

"La légère révision à la baisse par rapport au printemps traduit l'impact des tensions commerciales et de l'incertitude politique sur la confiance et la hausse des prix de l'énergie. Nos prévisions tablent sur une poursuite de l'expansion en 2018 et 2019, bien qu'il existe clairement un risque baissier, en cas de nouvelle escalade de mesures protectionnistes. Personne ne sort vainqueur d'une guerre commerciale: elle ne cause que des pertes", a souligné le commissaire pour les Affaires économiques, Pierre Moscovici.

En raison de l'augmentation des prix du pétrole observée depuis le printemps, les prévisions tablent par ailleurs sur une inflation atteignant cette année en moyenne 1,7% dans la zone euro, soit une hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport aux prévisions du printemps.