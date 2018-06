L'offre de cerises belges "est abondante partout"

La saison de la cerise en Belgique court du 11 juin à fin juillet. Le temps sec et ensoleillé constitue actuellement un climat idéal. Le secteur n'a pas été gâté ces dernières années, entre le boycott russe et les intempéries comme la tempête du Pukkelpop et les dégâts dus au gel et à la grêle.

Les spécialistes jugent cette saison prometteuse en termes de qualité des cerises, des pommes et des poires. Les cultivateurs de cerises évoquent même une récolte record.

Pas d'exclusivité aux cerises belges dans les supermarchés

Le secteur belge déplore que certains supermarchés ne donnent pas l'exclusivité aux cerises belges, accueillant également des stocks de Grèce, Espagne ou Turquie. "Nous n'avons que peu de possibilités d'export cette saison. En raison des conditions météo favorables, l'offre est abondante partout." La surface consacrée aux cerises a augmenté ces dernières années en Belgique pour atteindre les 1.000 hectares, offrant un potentiel de 3 millions de kilos.