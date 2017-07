L'Italie compte le plus de "Neet", ces jeunes sans emploi ni formation

Ils sont en effet 19.9% en 2016, soit un sur cinq appartenant à cette tranche d'âge, à faire partie des Neet, acronyme anglophone pour "Neither in Employment nor in Education and Training", selon ce rapport sur l'évolution de l'emploi et de la situation sociale en Europe, rendu public lundi.

Il s'agit du taux le plus élevé parmi les 28 pays de l'Union européenne, la moyenne du continent se situant à 11,5%, selon le rapport qui était abondamment commenté mardi par les médias italiens.

La presse relève d'autres éléments peu encourageants dans le document comme le taux de personnes vivant dans un état de pauvreté (11,9%), chiffre qui place la péninsule en queue de peloton, avec l'Estonie et la Roumanie.

Le quotidien la Repubblica approfondit toutefois les statistiques européennes en précisant que les "Neet" italiens ne passent pas pour autant leurs journées à ne rien faire.

Il distingue ainsi les nombreux jeunes italiens "engagés dans une quête quotidienne pour entrer dans le monde du travail, qui les refuse, et les découragés, qui se sentent inadaptés et se retirent du jeu".

Le journal fait aussi valoir que, dans la première catégorie, nombreux sont ceux font du volontariat au sein d'associations à but non lucratif, "une forme d'antidote au fait d'être Neet".