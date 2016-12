L'Iran est en passe de devenir la nouvelle Chine

Ce qui s'est passé pour la Chine en 1990 vaut pour un autre pays en 2017 : l'Iran, qui sort de son isolement international. Le dynamisme et l'esprit d'entreprise qui ont longtemps caractérisé ce pays devraient renaître. Les spécialistes de la Chine savent que les investissements industriels sont le moteur de la croissance. Or les occasions en Iran ne manquent pas dans ce domaine. Son industrie automobile est la 18e du monde. Le pays a plus de 50 sociétés pharmaceutiques, bon nombre d'entre elles cotées à la Bourse de Téhéran. Grâce à ses 21 sites classés au patrimoine mondial par l'Unesco, le tourisme pourrait fleurir. Le secteur alimentaire et celui des tapis sont déjà compétitifs à l'international. Si l'on ajoute à ces ingrédients le développement des relations commerciales avec des amis anciens (en Europe) et nouveaux (en Asie), une rapide modernisation économique est ...