L'inflation repasse la barre des 2% en décembre

L'indice des prix à la consommation du mois de décembre a atteint 103,54 points, en hausse de 0,13 point par rapport au mois précédent.

L'indice santé, lui, a progressé de 0,08 point pour atteindre 104,05 points, l'inflation calculée sur la base de l'indice santé passant ainsi de 1,65% à 1,78%.

Quant à l'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 103,04 points, il ne sera pas dépassé ce mois-ci. Le dernier dépassement de cet indice remonte au mois de mai.

En décembre, les hausses de prix ont surtout concerné les carburants, les légumes frais, les voyages à l'étranger et les city trips, l'électricité, le gaz naturel, le gasoil de chauffage et les billets d'avion. Ces augmentations ont été partiellement compensées par la baisse de prix des villages de vacances, des boissons alcoolisées et des fruits frais, précise le SPF.

Ce dernier fait enfin état d'une inflation de 1,97% en moyenne pour 2016.