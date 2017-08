L'inflation proche des 2% en Belgique

L'indice des prix à la consommation du mois d'août 2017 s'élevait à 105,22 points. L'inflation a progressé de 1,78% à 1,90%. L'indice santé a augmenté de 0,05 point pour atteindre 105,68 points. Enfin, l'inflation, calculée sur base de l'indice santé, reste inchangée à 1,64%.

Durant le mois d'août, la viande, les carburants et les produits d'hygiène corporelle ont enregistré les plus fortes hausses de prix. Ces hausses ont été principalement compensées par les baisses de prix des billets d'avion, des services de téléphonie mobile, des légumes et des boissons alcoolisées.