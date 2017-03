L'inflation n'est pas un problème, mais une solution!

Même si les chiffres demeurent peu élevés dans une perspective historique, la hausse des prix de détail s'emballe bel et bien en Europe : elle a atteint 1,8 % en janvier dans la zone euro, venant de 1,1 % le mois précédent et de 0,3 % à peine en janvier 2016. Elle a encore grimpé en février pour atteindre les 2 %. A l'image de la Belgique, où l'inflation a frisé les 3 %, après 2,65 % en janvier. Même si ce n'est pas le cas, une telle flambée n'est-elle pas inquiétante ? Sûrement pas, répondent les économistes. D'abord, cette inflation n'est pas durable, a aussitôt réagi notre compatriote Peter Praet, économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE). " Dépouillée de ses éléments instables que sont l'énergie et les produits alimentaires, elle est restée stable à 0,9 % ", a-t-il expliqué.

...