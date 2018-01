L'inflation décélère fortement en janvier

Les produits ayant exercé le plus fort effet haussier en janvier étaient le gaz naturel (hausse de prix moyenne de 3,2%), les carburants (+1,7%), les eaux minérales, boissons gazeuses et jus (+4,1%), la cotisation d'assurance complémentaire contre la maladie (+3,1%), les boissons alcoolisées (+2,6%), les villages de vacances (+4,6%) et les légumes (+1,5%). A l'inverse, l'électricité (diminution de 4,2% en janvier principalement en raison de la réduction de la cotisation du Fonds énergie en Flandre), les chambres d'hôtel (-3,8%) et les voyages à l'étranger (-1,7%) ont eu le plus fort effet baissier par rapport au mois précédent.

Le taux d'inflation hors produits énergétiques, également appelé inflation sous-jacente, a baissé à 1,55%, contre 1,65% le mois précédent et 1,39% en novembre.

L'inflation calculée sur la base de l'indice santé est quant à elle en repli, passant de 2,02% à 1,64%.

En janvier, l'indice santé a progressé de 0,22 point, passant à 106,37 points, contre 106,15 points en décembre. L'indice santé lissé s'est établi à 103,93 points. L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 105,10 points, n'est pas dépassé. Le dernier dépassement de l'indice-pivot remonte au mois de mai 2017.