L'inflation augmente pour la première fois en cinq mois

Les hausses les plus importantes le mois dernier ont été constatées pour les billets d'avion (+19,4%) et les chambres d'hôtel (8,5%). Des augmentations imputables aux vacances d'été. Les produits hygiéniques, d'entretien, le poisson et les fruits de mer, ainsi que la collecte et l'assainissement des eaux usées ont également vu leur prix grimper dans une moindre mesure. Parallèlement, les prix des légumes, des carburants, des voyages organisés à l'étranger et du gaz naturel ont épousé une courbe inverse. L'inflation a donc progressé en juillet par rapport à juin, mais demeure largement en dessous de celle enregistrée en février (2,97%).